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Наука

10 июля 2014, 15:07

Астрономы проследили за процессом образования звездной пыли

наука космос ученые исследования звезды астрономы космическая пыль сверхновые

Фото: eso.org

Группа астрономов смогла проследить за процессом формирования звездной пыли после взрыва сверхновой SN2010jl. Об этом говорится на официальном сайте Европейской южной обсерватории.

Ученым удалось выяснить, что образование состоит из двух стадий. Так, на первом этапе, который занимает около пятисот дней с момента взрыва, формируется среда частиц, диаметр которых превышает одну тысячную миллиметра. Они состоят из кремния и углерода и способны сохранять свою структуру даже в условиях сильной радиации.

Наблюдения показали, что после первого этапа начинается вторая, ускоренная стадия процесса пылеобразования, в который вовлекается вещество, выброшенное сверхновой. Как утверждают исследователи, если "пыльное" производство SN2010jl будет расти теми же темпами, через 25 лет общая масса пыли составит примерно половину массы Солнца.

Процесс образования космической пыли и укрупнения ее частиц до сих пор остается неясным. Ученые считают, что основными поставщиками такого вещества во Вселенной являются вспышки сверхновых. Однако исследование, проведенное астрономами, позволило лучше понять механизмы формирования пыли.

История вопроса

Сверхновые - звезды, яркость которых при взрыве увеличивается на десятки звездных величин в течение нескольких суток. В максимуме блеска сверхновая сравнима по яркости со всей галактикой, в которой она вспыхнула, и даже может превосходить ее.

Сверхновая SN 2010jl, была зарегистрирована в 2010 году (отсюда и название) и классифицирована как сверхновая типа IIn. Сверхновые типа II – взрывы звезд с массой как минимум в восемь раз больше солнечной.

Подкласс IIn (буква n означает "narrow", то есть "узкий") отличается узкими водородными линиями в спектре, которые возникают при взаимодействии между веществом, выброшенным сверхновой, и тем, которое окружало звезду до взрыва.

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