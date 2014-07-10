Астрономы проследили за процессом образования звездной пыли

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Группа астрономов смогла проследить за процессом формирования звездной пыли после взрыва сверхновой SN2010jl. Об этом говорится на официальном сайте Европейской южной обсерватории.

Ученым удалось выяснить, что образование состоит из двух стадий. Так, на первом этапе, который занимает около пятисот дней с момента взрыва, формируется среда частиц, диаметр которых превышает одну тысячную миллиметра. Они состоят из кремния и углерода и способны сохранять свою структуру даже в условиях сильной радиации.

Наблюдения показали, что после первого этапа начинается вторая, ускоренная стадия процесса пылеобразования, в который вовлекается вещество, выброшенное сверхновой. Как утверждают исследователи, если "пыльное" производство SN2010jl будет расти теми же темпами, через 25 лет общая масса пыли составит примерно половину массы Солнца.

Процесс образования космической пыли и укрупнения ее частиц до сих пор остается неясным. Ученые считают, что основными поставщиками такого вещества во Вселенной являются вспышки сверхновых. Однако исследование, проведенное астрономами, позволило лучше понять механизмы формирования пыли.