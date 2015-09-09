Британские студенты рассчитали путь до Мордора в калориях

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Английские студенты из университета Лестера подсчитали, сколько калорий должны были потратить члены Братства кольца на пути к Мордору. Выводы оказались удивительными – участникам похода пришлось бы брать с собой грузовик с едой, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Выяснилось, что четверо хоббитов, двое людей, один гном, эльф и маг за 92 дней пути должны были употребить 1 780 214,59 килокалорий. В среднем по 2150 калорий на каждого в день.

Ученые оценивали активность каждого путешественника, насыщенность кислородом воздуха Средиземья и время на сон.

Получилось, что ежедневный рацион хоббитов должен был включать 1820 килокалорий. Людям нужно было 1700, а эльфам – 1400. Самым "прожорливым" оказался гном Гимли, который должен был бы потреблять 2300 килокалорий в день.

Поскольку участники похода питались, в основном, эльфийским хлебом - лембасом, ученые подсчитали количество этого продукта, которое должны были взять с собой члены экспедиции. Оказалось, что нужно было захватить примерно 675 лембасов - почти целый грузовик.