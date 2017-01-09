Hubble зафиксировал отряд комет-камикадзе, атакующих молодую звезду

Фото: NASA, ESA and A. Feild and G. Bacon (STScI)

Орбитальная обсерватория Hubble засекла целый рой комет, нападающих на молодую звезду HD 172555 в созвездии Павлина, сообщается на портале hubblesite.org.

Впрочем, ученым еще предстоит выяснить, являются ли эти объекты кометами или же обыкновенными астероидами. По предварительным данным, они выглядят и движутся, как кометы Кройца в Солнечной системе, периодически сгорая при сближении с небесным светилом, но их химический состав остается неизученным.

Недавно открытая звездная система HD 172555 считается одной из самых необычных соседок Солнца, обнаруженных астрономами за последние годы. По космическим меркам она является очень молодой – эта звезда родилась примерно 23 миллиона лет назад, в ней пока даже не завершились процессы формирования планет и малых небесных тел.

Однако вовсе не молодость небесного светила интересует астрономов. В 2009 году благодаря телескопу Spitzer в окрестностях этой звезды было зафиксировано некое движение, названное "планетным ДТП": два небольших зародыша планет размером с Меркурий столкнулись друг с другом, в результате чего один из них был полностью разрушен, а второй – практически полностью испарился.

Помимо обломков звездных тел и облака раскаленного газа, возникшего после столкновения планет, ученые относительно недавно нашли в окрестностях HD 172555 большое количество комет.

По мнению ученых, Hubble зафиксировал облачко из газа, возникшее на месте разорванной и растопленной звездой кометы, чьи останки продолжают движение в сторону звезды.

О других необычных открытиях, сделанных телескопом Hubble, можно прочитать здесь.