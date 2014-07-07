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Наука

07 июля 2014, 16:00

Медведев вручил правительственные премии молодым ученым

наука Дмитрий Медведев премии молодые ученые

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил молодым ученым премии в области науки и техники за 2013 год, сообщает ИТАР-ТАСС.

Премии были присуждены в шести номинациях, в частности, за инновационные решения в области оборудования атомных электростанций, разработки и внедрения нового метода анализа при поисках золоторудных месторождений, новых технологий лечения заболевания сердца, в области химии и технологий производства жаропрочных сталей, а также за разработку и создание новой техники.

Лауреатами стали 32 молодых ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Новосибирской, Ленинградской, Московской, Ивановской, Курской и Томской областей.

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Среди награжденных - представители Национального исследовательского университета МЭИ, МГТУ СТАНКИН, МГУ, НИИ экспериментальной физики, Новосибирского НИИ патологии кровообращения им.Мешалкина и других.

Премия правительства в области науки и техники присуждается в целях стимулирования научно-технического развития и совершенствования системы премирования за достижения в области науки и техники.

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