До 2015 года Россия запустит девять спутников для метеонаблюдений

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До 2015 года Россия запустит три метеорологических, один океанографический и пять геофизических спутников для метеонаблюдений, сообщил руководитель Росгидрометра Александр Фролов на VII Всероссийском метеорологическом съезде в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что своевременное получение информации для метеопрогноза в сложившихся на сегодняшний день условиях чрезвычайно важно, пишет МИА "Россия сегодня". Рост гидрометеорологических опасных явлений на территории России составляет около 6% в год. В прошлом году количество таких явлений составило 925, при этом 456 из них грозили причинением ущерба.

Причинами роста опасных погодных явлений становятся неправильное планирование жилых застроек, глобальное повышение температуры, из-за чего увеличивается число паводков, изнашивается инфраструктура. Фролов добавил, что ущерб экономике от подобных явлений составляет около 1% ВВП. Однако не все погодные угрозы можно предсказать со 100% точностью.

По мнению Фролова, в будущем из-за развития экономики число опасных погодных явлений будет только нарастать. Но если вовремя принимать превентивные меры, ущерб можно свести к минимуму.