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Наука

07 июня 2017, 12:05

Имена лауреатов Госпремии РФ в области науки назвали в Кремле

наука Владимир Путин ученые лауреаты Андрей Фурсенко власть

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Стали известны имена лауреатов Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2016 год, сообщает пресс-служба Кремля. Их озвучил в Кремле советник президента России Андрей Фурсенко. По традиции премии вручит Владимир Путин, церемония состоятся в День России.

Первую премию присудили гендиректору компании "Сургутнефтегаз" Владимиру Богданову, его первому заместителю Анатолию Нуряеву, а также советнику главного геолога Юрию Батурину. Их наградили "за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири". Как подчеркнул Фурсенко, лабораторные исследования и производственный опыт лауреатов способствовали рационализации разработки нефтегазовых месторождений в Сибири.

Лауреатами второй госпремии стали кардиологи: директор ФГБУ "Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина" Александр Караськов, его заместитель по научно-экспериментальной работе Евгений Покушалов, а также директор ФГБУ "Институт хирургии имени Вишневского" Амиран Ревишвили.

Их заслугой является "научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца".Труды этих ученых положили начало целому научному направлению, в центре внимания которого – влияние вегетативной нервной системы на нарушения ритма сердца и на возникновение сердечной недостаточности.

Третью премию вручат астрофизикам – авторам "теории дисковой аккреции вещества на черные дыры". Завотделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ имени Ломоносова Николай Шакура и завлабораторией теоретической астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН Рашид Сюняев дали научное обоснование астрономическому явлению, которое сейчас известно как "стандартный диск Шакуры и Сюняева". Благодаря изучению аккреционных дисков, ученым удалось обнаружить большую часть ныне известных черных дыр во Вселенной.

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