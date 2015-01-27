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Наука

6 февраля, 17:43

Древние бактерии подтверждают теорию Дарвина - ученые

наука ученые бактерии исследование теория Дарвина

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Древние бактерии, проживающие на океаническом дне, подтверждают теорию Дарвина, считают ученые из Калифорнийского университета. Отсутствие эволюции у микроорганизмов, живущих в постоянной среде, является доказательством, что она все-таки существует.

Информация об этом открытии опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Палеобиологи исследовали три колонии микроорганизмов. При этом бактерии отделены друг от друга миллионами лет и расстоянием, но абсолютно идентичны как внешне, так и по образу жизни и метаболизму.

Первая колония состоит из окаменелых бактерий, проживающих на подводной скале к западу от Австралии. Их возраст составляет 2,3 миллиарда лет. Вторая окаменевшая колония была обнаружена на другой австралийской скале. Однако эти микроорганизмы уже моложе на пять миллионов лет.

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А вот третья группа бактерий живет на дне океана у побережья Южной Америки. Ученые пришли к выводу, что несмотря на разницу в возрасте, все эти микроорганизмы как две капли воды похожи друг на друга.

По мнению палеобиолога Уильяма Шопфа, главная причина такой идентичности кроется в постоянстве окружающей среды, в которой обитают микроорганизмы. На протяжении миллионов лет они живут на глубине без кислорода и солнечного света, а питаются серой и азотнокислой солью. Эволюционировать им просто-напросто незачем.

Ученые считают, что это наглядное доказательство теории Дарвина. Ведь все организмы эволюционируют, реагируя на перемены и подстраиваясь под окружающую среду. Если же изменений не происходит, они остаются в первозданном виде.

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