Российские ученые научились замедлять рост и развитие раковых клеток

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Новый метод лечения онкологии, который заставляет голодать раковые клетки, разработали российские ученые совместно с коллегами из Словении и Израиля, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ученые создали наноразмерных агентов, которые внедряются в больные клетки и затрудняют их питание.

"В результате опухолевые клетки "голодают", менее интенсивно делятся, становятся более чувствительными к внешним воздействиям, что замедляет процесс развития опухоли", – поделился один из разработчиков метода директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН Сергей Псахье.

Как победить рак

По его словам, новый способ борьбы с раком можно использовать как дополнения к существующему лечению, к тому же он позволяет уменьшить дозу необходимых химических препаратов. В Словении эту методику уже протестировали, и результаты были положительными.

"Пока исследования проводятся только на клетках животных, в следующем году планируется опробовать новую методику в лечение людей", – добавил Псахье.

В России патент на наноразмерные агенты уже получен и сейчас идет процедура регистрации на международном уровне. А в следующем году на базе Томского политехнического университета планируется открыть сетевой центр, где ученые далее будут развивать новое направление.

Недавно ученые из Германии, Америки и России разработали алгоритм для эффективного автоматического поиска генов, которые в том числе помогут медикам быстрее диагностировать рак.

Компьютерная программа определяет, какие области в ДНК человека являются генами, а какие нет. Он разбивает геном человека на кодирующие (несущие генетическую информацию) и некодирующие участки.

С помощью этой программы можно быстро диагностировать или даже предупредить генетическую предрасположенность к различным заболеваниям.