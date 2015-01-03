Предстоящей ночью москвичи смогут увидеть первый звездопад года

Фото: ТАСС

Предстоящей ночью москвичи смогут увидеть первый в этом году звездопад. Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика своей активности в ночь с 3 на 4 января, сообщает ТАСС.

За один час на небе можно будет увидеть примерно 200 метеоров. Однако они имеют небольшую светимость, поэтому любителям астрономии следует вооружиться телескопами.

Метеорный поток начнется в 23.00 и продлится до рассвета следующего дня.

Стоит отметить, что 4 января Земля пройдет на минимальном расстоянии от Солнца. Правда, заметить этот факт невооруженным глазом невозможно.

Напомним, что самые интенсивные звездопады можно наблюдать в средних широтах в середине и конце осени.