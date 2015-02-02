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Наука

2 февраля, 12:27

В Британии нашли первые бронзовые скульптуры Микеланджело

наука британские ученые Микеланджело

Фото: M24.ru

Ученые из Кембриджского университета заявили, что им удалось обнаружить скульптуры итальянского живописца Микеланджело. Скульптор отлил из бронзы двух мужчин, оседлавших пантер, сообщает Agence France-Presse.

На протяжении примерно двух веков эта работа приписывалась другому скульптору. Однако в ходе исследования британским ученым удалось установить, что автором скульптур был Микеланджело.

Таким образом, это первая бронзовая скульптура Микеланджело, которая дошла до наших дней. Ранее все его работы "в бронзе" считались безвозвратно утерянными.

Микеланджело являлся одним из известнейших мастеров эпохи Возрождения. Знаменитая роспись потолка Сикстинской капеллы - дело рук этого художника.

Известно, что перед смертью итальянец уничтожил несколько произведений, которые посчитал недостойными того, чтобы их увидело человечество.

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