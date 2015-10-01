На кинофестивале "360°" покажут фильм о человеке-обезьяне

Фото: facebook.com/FilmFest360

С 21 по 29 октября Политехнический музей проведет в столичных кинотеатрах фестиваль кино о науке и технологиях "360°". Как сообщается на сайте Политеха, фестиваль откроется лентой французского режиссера Люка Жаке "Лед и небо", рассказывающей о климатических исследованиях последних десятилетий.

Также в программе "360°" – американский фильм "Принтер будущего" о невероятных вещах, которые можно сделать при помощи 3D-принтера. Норвежская лента "Дрон" посвящена первым летательным аппаратам, управляемым через спутник GPS. Эти картины будут показаны в кинотеатрах "Горизонт" и "Яндекс".

В Центре документального кино будут показаны картина чешских документалистов "Евгеника. Искусственный отбор" о псевдонаучной теории улучшения человеческой расы при помощи селекции и о трагедиях, к которым привели мир последователи этой концепции, а также лента "Комплекс шимпанзе" – история обезьяны, которую приучили к человеческому образу жизни. Просмотр фильма "Музей естественной истории" британского тележурналиста и натуралиста Дэвида Аттенборо можно будет увидеть в Мультимедиа арт музее.

Зрители увидят актуальные фильмы о новых технологиях, медицине, экологии, индустриализации, лингвистике, социологии, экономике и многом другом. Сеансы фестиваля делятся по разделам: блок конкурсной программы, блок, подготовленный при участии институтов культуры стран ЕС, блок "Старость в радость" о новых технологиях на службе у пожилых людей, а также блок специальных показов и фильмов, посвященных космосу.