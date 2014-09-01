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Наука

01 сентября 2014, 17:26

Гнев назван самой универсальной эмоцией человека

наука ученые исследование гнев

Фото: ИТАР-ТАСС

Сердитое выражение лица универсально для каждого человека. Гнев одинаково выражается у всех народов, одинаково сердятся даже слепые от рождения дети. К таким выводам пришли ученые из Австралии и США. Информацию об их исследовании можно прочесть на сайте Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

В рамках своего исследования ученые выяснили, что изначально гнев возник, как эмоция для эффективного ведения споров. Обычно именно при помощи гневных гримас один человек доносит до другого, что он может причинить ему вред.

Примечательно, что физически сильные люди чаще сердятся и переходят к "боевым" действиям. Они считают, что могут навязывать другим свои условия и предпочитают силовые методы решения конфликтов.

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В итоге ученые пришли к выводу, что движения каждой из семи групп мышц, которые участвуют в создании сердитого выражения лица, должны делать гневного человека опаснее в глазах собеседника. Тем самым он скорее согласится с условиями рассерженного, чтобы избежать конфликта.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого смоделировали на компьютере гневные выражения лиц и показали их участникам исследования. Все они единогласно признали, что сердитая мимика создает впечатление, что человек сильнее физически.

У животных механизм гнева такой же. Например, бабуин, который показывает свои клыки, делает это с той же целью, что и раздувающий ноздри человек.

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