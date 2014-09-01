В Оренбургской области приземлился спутник "Фотон-М" с гекконами и мухами

Фото: federalspace.ru

В Оренбургской области приземлился космический аппарат "Фотон-М" № 4 с гекконами, мухами-дрозофилами и семенами растений на борту, сообщает пресс-служба Федерального космического агентства.

Напомним, аппарат "Фотон-М" был запущен 19 июля с космодрома "Байконур". А уже 24 июля Центр управления полетами потерял связь с научным спутником. В частности, из аквариума, в котором находились ящерицы, на Землю не поступала телеметрическая информация.

Ученые планировали выращивать на космическом аппарате кристаллы-полупроводники, а также провести ряд биологических экспериментов с животными. В рамках исследований на орбиту отправили микроорганизмы, грибные культуры, семена растений, а также гекконов, мушек-дрозофил и яйца шелкопряда.

При этом микробов специально подбирали так, чтобы они выдерживали гигантские температуры в сотни градусов. А вот в гекконах ученых привлекло умение цепляться к любой поверхности. В невесомости ящерицы не летают, а живут своей привычной жизнью и прекрасно себя чувствуют.

Многочисленные эксперименты на гекконах подсказали ученым, как бороться с негативным влиянием невесомости на людей. От долгого пребывания на орбите у космонавтов вымывается кальций из организма. У гекконов такого не наблюдалось.

Отправлять в космос аппараты типа "Фотон" начали 40 лет назад. С тех пор были запущены десятки спутников. Однако предыдущие "Фотоны" не задерживались в космосе дольше 20 суток. По планам, нынешний аппарат должен пробыть там 2 месяца. Если связь так и не восстановится, спутник сойдет с нужной орбиты через 3-4 месяца.