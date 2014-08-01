Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

01 августа 2014, 11:29

На ВДНХ открывается контактный музей техники

наука здравоохранение туризм выставки образование техника ВДНХ технологии интерактивные выставки время с детьми смотреть онлайн на m24.ru

ФотО: m24.ru / Владимир Яроцкий

Контактный музей, лекторий и интерактивная выставка открываются 1 августа на ВДНХ в павильоне номер 14 "Вычислительная техника и информатика". Жители и гости столицы смогут увидеть и попробовать в действии 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности и прочие новейшие разработки в сфере IT, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Познакомиться удастся не только с техническими новинками, но и различными городскими электронными сервисами. Посетители павильона научатся созданию видео и мультиков. Самых маленьких гостей ждут занятия с участием роботов.

Как менялась ВДНХ

Пространство павильона разбито на четыре тематические зоны: "Узнай", "Попробуй", "Используй", "Создай".

"Узнай" посвящена городским информационным системам и сервисам. Здесь покажут камеры городского видеонаблюдения, а также объяснят, как работают электронная запись к врачу и передача показаний счетчиков воды и электроэнергии в режиме онлайн.

В зоне "Попробуй" разместился контактный музей. Горожане и гости столицы посидят на кресле-автостимуляторе и напечатают что-нибудь на 3D-принтере.

"Используй" - это интерактивный лекторий, где удастся попробовать в действии электронную доску и попользоваться городскими порталами и официальными мобильными приложениями.

ВДНХ готовится к 75-летию: как изменились павильоны

Наконец, в зоне "Создай" гостям предлагают делать собственные видео или мультфильмы, писать посты в блог, редактировать фотографии и общаться с роботами.

Павильон "Вычислительная техника" ("Азербайджанская ССР")

Что было: В 1939 году появился павильон “Азербайджанская ССР” работы архитекторов Дадашева и Усейнова. Вход украшен порталом, декорированным витражом с фруктами, пшеницей и хлопком. Вместо привычных окон – национальные шебеке. Их создавали из дерева и цветного стекла без применения гвоздей или клея.

Интерьер павильона выдержан в восточном стиле. Здание облицовано мрамором. Помимо “Азербайджана” только один павильон ВДНХ сделан с использованием натурального мрамора – “Физкультура и спорт”. За павильоном находился восточный общепит - шашлычная “Баку”( сейчас “Осетинские пироги”).

Интерьеры "Азербайджанской ССР" появлялись в мюзикле "Чародеи". Хотя многие ошибочно принимали павильон выставки за дом культуры ЗИЛ или Дворец пионеров.

Что стало: “Азербайджану” повезло меньше остальных. В 1967 его закрыли новым фасадом. Больше никакой восточной красоты и удивительных шебеке – только строгие и простые формы алюминиевого однотонного павильона “Вычислительная техника”.

Сегодня зданию вернули прежний вид. В здании не останется национальной экспозиции. Азербайджанская сторона получит в распоряжение павильон, который сейчас называется “Атомная энергия”.

Стоит отметить, что новые фасады в 1960-е появились на павильонах “Поволжье” и “Казахстан”. Исторический вид зданий тоже можно будет увидеть совсем скоро.

Специализация возвращается павильону в соответствии с пожеланиями самих москвичей. В системе электронных референдумов "Активный гражданин" был проведен опрос о судьбе ВДНХ, горожане предложили создать в "Вычислительной технике и информатике" тематический музей.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также в МФЦ.

Ссылки по теме

Напомним, что 1 августа ВДНХ празднует юбилей. Главной выставке страны исполняется 75 лет. Специально к этому дню там завершили ремонт 50 площадок и открыли знаменитый Зеленый театр. Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.

В честь юбилея Сергей Собянин, кроме того, предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. Территория выставки увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

75-летие на территории ВДНХ будут отмечать с 1 по 3 августа, пройдут праздничные мероприятия. Откроются различные экспозиции и состоятся концерты. Все события можно будет посетить бесплатно.

Сайты по теме

Сюжеты: Референдумы "Активный гражданин" , ВДНХ: планы, события, перемены

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать