На ВДНХ открывается контактный музей техники

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Контактный музей, лекторий и интерактивная выставка открываются 1 августа на ВДНХ в павильоне номер 14 "Вычислительная техника и информатика". Жители и гости столицы смогут увидеть и попробовать в действии 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности и прочие новейшие разработки в сфере IT, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Познакомиться удастся не только с техническими новинками, но и различными городскими электронными сервисами. Посетители павильона научатся созданию видео и мультиков. Самых маленьких гостей ждут занятия с участием роботов.

Как менялась ВДНХ

Пространство павильона разбито на четыре тематические зоны: "Узнай", "Попробуй", "Используй", "Создай".

"Узнай" посвящена городским информационным системам и сервисам. Здесь покажут камеры городского видеонаблюдения, а также объяснят, как работают электронная запись к врачу и передача показаний счетчиков воды и электроэнергии в режиме онлайн.

В зоне "Попробуй" разместился контактный музей. Горожане и гости столицы посидят на кресле-автостимуляторе и напечатают что-нибудь на 3D-принтере.

"Используй" - это интерактивный лекторий, где удастся попробовать в действии электронную доску и попользоваться городскими порталами и официальными мобильными приложениями.

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Наконец, в зоне "Создай" гостям предлагают делать собственные видео или мультфильмы, писать посты в блог, редактировать фотографии и общаться с роботами.

Павильон "Вычислительная техника" ("Азербайджанская ССР") Что было: В 1939 году появился павильон “Азербайджанская ССР” работы архитекторов Дадашева и Усейнова. Вход украшен порталом, декорированным витражом с фруктами, пшеницей и хлопком. Вместо привычных окон – национальные шебеке. Их создавали из дерева и цветного стекла без применения гвоздей или клея. В 1939 году появился павильон “Азербайджанская ССР” работы архитекторов Дадашева и Усейнова. Вход украшен порталом, декорированным витражом с фруктами, пшеницей и хлопком. Вместо привычных окон – национальные шебеке. Их создавали из дерева и цветного стекла без применения гвоздей или клея. Интерьер павильона выдержан в восточном стиле. Здание облицовано мрамором. Помимо “Азербайджана” только один павильон ВДНХ сделан с использованием натурального мрамора – “Физкультура и спорт”. За павильоном находился восточный общепит - шашлычная “Баку”( сейчас “Осетинские пироги”). Интерьеры "Азербайджанской ССР" появлялись в мюзикле "Чародеи". Хотя многие ошибочно принимали павильон выставки за дом культуры ЗИЛ или Дворец пионеров. Что стало: “Азербайджану” повезло меньше остальных. В 1967 его закрыли новым фасадом. Больше никакой восточной красоты и удивительных шебеке – только строгие и простые формы алюминиевого однотонного павильона “Вычислительная техника”. Сегодня зданию вернули прежний вид. В здании не останется национальной экспозиции. Азербайджанская сторона получит в распоряжение павильон, который сейчас называется “Атомная энергия”. Стоит отметить, что новые фасады в 1960-е появились на павильонах “Поволжье” и “Казахстан”. Исторический вид зданий тоже можно будет увидеть совсем скоро.



Специализация возвращается павильону в соответствии с пожеланиями самих москвичей. В системе электронных референдумов "Активный гражданин" был проведен опрос о судьбе ВДНХ, горожане предложили создать в "Вычислительной технике и информатике" тематический музей.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи. - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи. Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также в МФЦ.



Напомним, что 1 августа ВДНХ празднует юбилей. Главной выставке страны исполняется 75 лет. Специально к этому дню там завершили ремонт 50 площадок и открыли знаменитый Зеленый театр. Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.

В честь юбилея Сергей Собянин, кроме того, предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. Территория выставки увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

75-летие на территории ВДНХ будут отмечать с 1 по 3 августа, пройдут праздничные мероприятия. Откроются различные экспозиции и состоятся концерты. Все события можно будет посетить бесплатно.