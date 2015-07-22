К 2030 году численность населения Москвы вырастет до 13,5 млн человек

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Через 15 лет в Москве будут жить более 13,5 миллиона человек. По данным Мосгорстата, к 2030 году число жителей столицы увеличится на 1,5 миллиона человек. Естественный прирост населения составляет 100 тысяч человек в год.

Член Ассоциации футурологов Александр Кононов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в будущем жители столицы станут мобильнее.

"Москва станет больше. У москвичей прекрасные перспективы, но им придется стать несколько мобильнее. Москва – авангард. Мы несем в регионы передовые знания и культуру. Сейчас это свойственно для больших корпораций. Они ездят в регионы поднимать заводы и промышленность.

Думаю, эта тенденция будет только нарастать. Кто-то будет оставаться на новых местах. Страна будет становиться такой же комфортной, как Москва. Появится больше возможностей удаленной работы, по всей России или из-за рубежа. В Москве будет прописано одно количество людей, а фактически часть из них будут приезжать сюда периодически", – пояснил он.

Через 15 лет в Москве станет на 1,5 миллиона больше жителей

Ранее m24.ru сообщало, что в столице зафиксировано увеличение рождаемости. За первые шесть месяцев года родилось на 2240 детей больше, чем за тот же период прошлого года: 68 308 детей в этом году и 66 065 – в 2014 году.

Напомним, жители столицы смогут просматривать свежие данные о рождаемости и демографической обстановке в городе, а также о количестве разводов, числе зарегистрированных автомобилей и нарушений ПДД пользуясь одним источником – разделом "Экономика: цифры и факты" на сайте департамента экономической политики.

Сервис стал доступен благодаря созданию в городе единого хранилища данных, куда стекается статистика из Росстата и Мосгорстата, а также федеральных и региональных ведомств.