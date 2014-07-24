Экскаватор рухнул в шахту на юге столицы, водитель погиб

На юге Москвы экскаватор рухнул в шахту

На юге Москвы на Новоцарицынском шоссе, где ведется стройка и на большой глубине прокладывают коллектор, в шахту рухнул экскаватор, сообщает телеканал "Москва 24".

По данным очевидцев, опущенная стрела экскаватора перевесила, и машина опрокинулась в строительную шахту. Кабина оказалась сильно деформирована, водитель погиб на месте.

Чтобы достать тяжелую машину, спасателям понадобится кран. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

По одной из версий, к трагедии привело грубое нарушение техники безопасности.