Ветконтроль аэропорта Домодедово не пустил новосибирскую лису

Фото: Greg Morgan/Barcroft Media/TASS

Сотрудники ветеринарного контроля аэропорта Домодедово не пустили лису, направлявшуюся из Новосибирской области в Белоруссию, передает Агентство "Москва". Животному пришлось лететь обратно домой.

В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что у лисицы из ЦКФ "Генофонд пушных и сельхоз животных" был неправильно оформлен ветеринарный сертификат – он был оформлен 3 декабря 2015 года, а все необходимые прививки были сделаны с 13 июля по 19 августа 2016.

Ранее Россельхознадзор в Шереметьево не пустил в страну йоркширского терьера из Чехии. В ведомстве рассказали, что причиной этому стало отсутствие разрешения на ввоз животного.