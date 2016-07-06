Названа причина отмены фестиваля Outline

Андрей Цыбин рассказал о причинах отмены Outline

Фестиваль Outline, который должен был пройти на территории Московского завода автоматических линий и специальных станков (МоЗАЛ), отменили из-за несоблюдения организаторами мероприятия сроков его согласования. Соответствующие документы были поданы за два дня до предполагаемой даты начала фестиваля, рассказал журналистам префект ЮВАО Андрей Цыбин.

"Никаких других причин не было. Отказ произошел только из-за несоблюдения регламентных сроков. Никаких обращений за месяц-полтора не было, первое обращение поступило 29 июня этого года и 30 числа было сообщено, что ими нарушены регламентные сроки, согласно которым предупреждать о мероприятии надо минимум за месяц", – цитирует Цыбина Агентство "Москва".

Он отметил, что организаторы не выполнили требования МЧС, а в письмах адресованных префектуре и спасателям заявили разное количество участников.

Фестиваль должен был начаться в субботу, 2 июля, в 22:00 и завершиться в 23:00 в воскресенье на территории МОЗала. В этом году музыкальная программа должна была занять сразу шесть сцен. Организаторы фестиваля начнут возвращать деньги за купленные ранее билеты с 15 июля.