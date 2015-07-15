Конкурент Instagram от "Вконтакте" и навигатор для инвалидов

Фото: m24.ru

На месте бывшего автозавода "Москвич" депутаты построят торгцентр

Optima Development депутата Госдумы Ильдара Самиева и бывшего табачного дистрибутора Альберта Худояна намерена построить торговый центр Oz Mall, сообщает "Коммерсант". Затраты на этот объект, который обещает стать одним из крупных торгцентров Москвы, могут достичь 20 миллиардов рублей. Партнером Optima готов стать еще один депутат - владелец ИФК "Метрополь" Михаил Слипенчук: он планирует выделить под проект часть своих земель на месте бывшего автозавода "Москвич".

"Ритуал" просит власти передать ему в управление часть помещений в моргах города

ГБУ "Ритуал" просит власти Москвы передать ему в управление треть площадей в столичных моргах, где планируется создать многофункциональные центры ритуальных услуг. Об этом сообщает "Коммерсант". Это должно помочь "Ритуалу" вернуть почти 1 миллиард рублей, выпавших в ходе реформы учреждения. Новый порядок может нарушить работу моргов, утверждают участники рынка, которые уже пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Социальная сеть "Вконтакте" создает конкурента Instagram

В ближайшие дни социальная сеть "Вконтакте", крупнейшая по аудитории в России, запустит отдельное приложение для обработки фотоснимков, конкурирующее с Instagram в России, пишут "Ведомости". Это будет приложение для мобильных устройств под управлением операционных систем iOS и Android. Ориентировочный срок запуска – до конца этой недели. Администрация социальной сети ждет, когда приложение пройдет премодерацию в онлайн-магазине мобильных приложений AppStore. Пресс-секретарь "Вконтакте" Георгий Лобушкин не назвал конкретные сроки запуска приложения, но подтвердил, что его разработка ведется.

Московская мэрия отрегулировала тарифы на размещение базовых станций сотовых операторов

Московские власти планируют разделить город на четыре тарифные зоны для операторов: территория в пределах Садового кольца (самый дорогой тариф), между Садовым и Третьим транспортным кольцом, от Третьего транспортного до МКАД и отдельный, самый дешевый, тариф будет для Зеленограда, других районов за МКАД и Новой Москвы. Об этом сообщают "Ведомости". Аренда под оборудование пяти квадратных метров муниципальной недвижимости (при размещении на крыше от одной до четырех антенн) будет стоить оператору в центре 47 500 рублей в месяц (с НДС), а за МКАД – 23 750 рублей. Все действующие сейчас договоры заключены на срок до одного года: по мере истечения срока действия их планируется переоформлять по единой форме договора аренды: все доходы от сдачи в аренду московских объектов будут поступать в бюджет города.

В Подмосковье начнет работать навигатор для инвалидов

В этом году в Подмосковье запустят портал с мобильным приложением "Социальный навигатор", передает "Российская газета". С его помощью жители области с ограниченными возможностями смогут проложить удобные маршруты до необходимых им общественных мест с учетом наличия безбарьерной среды. Портал ответит на вопросы, как без препятствий добраться на коляске до нужного магазина? В каком театре есть места для инвалидов? Где расположен ближайший пляж, куда, не рискуя увязнуть в песке, сможет приехать колясочник?

В России уменьшилось число наркоманов

В России стало меньше наркоманов, пишет "Российская газета". Количества наркопотребиуелей сократилось с 8 миллионов до почти 7 миллионов человек. Это произошло в результате сокращения "черного рынка" наркотиков. Однако без тревожных тенденций не обошлось. Ежегодно от наркотиков умирает до 90 тысяч молодых людей. Сегодня молодежь предпочитает дорогим тяжелым наркотикам употреблять дешевые "спайсы". Хотя по убийственному эффекту они обогнали тот же героин.