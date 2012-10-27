Оператор канала "Россия-1" избит на северо-востоке Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция проводит доследственную проверку по факту избиения оператора телеканала "Россия-1". ЧП произошло на съемках в одной из районных управ на северо-востоке Москвы.

"По данному факту полиция начала доследственную проверку", - сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение".

По информации пресс-службы главка, инцидент произошел в минувший четверг, 25 октября, в управе по району Северное Медведково.

"Шеф-редактор телеканала и оператор заявили в полицию, что неизвестные в здании управы района Северное Медведково при попытке провести съемку нанесли оператору телесные травмы и повредили камеру", - рассказали в пресс-службе.