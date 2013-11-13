Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2013, 10:17

Происшествия

Посол Польши принес извинения за нападение на дипмиссию РФ

Посол Польши принес извинения за нападение на здание дипмиссии России

Польский посол Войцех Зайончковский принес официальные извинения за нападение на российскую дипмиссию в Варшаве, сообщает пресс-служба польского министерства.

"МИД выражает глубокое сожаление по поводу инцидента, который произошел возле посольства Российской Федерации в Варшаве 11 ноября 2013 года", - говорится в сообщении представителей ведомства.

Ссылки по теме


Напомним, в ночь на 12 ноября агрессивно настроенные молодые люди устроили поджог рядом с дипломатической миссией России, а ранее сожгли российский флаг.

По сообщению местной прессы, в результате беспорядков пострадали 19 человек, из которых 14 были доставлены в больницу. Среди пострадавших - семь полицейских.

Посол Польши в России Войцех Зайончковский был вызван в МИД России для дачи объяснений по поводу беспорядков.

Сайты по теме


нападения послы извинения жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика