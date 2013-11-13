Посол Польши принес извинения за нападение на дипмиссию РФ

Посол Польши принес извинения за нападение на здание дипмиссии России

Польский посол Войцех Зайончковский принес официальные извинения за нападение на российскую дипмиссию в Варшаве, сообщает пресс-служба польского министерства.

"МИД выражает глубокое сожаление по поводу инцидента, который произошел возле посольства Российской Федерации в Варшаве 11 ноября 2013 года", - говорится в сообщении представителей ведомства.

Напомним, в ночь на 12 ноября агрессивно настроенные молодые люди устроили поджог рядом с дипломатической миссией России, а ранее сожгли российский флаг.

По сообщению местной прессы, в результате беспорядков пострадали 19 человек, из которых 14 были доставлены в больницу. Среди пострадавших - семь полицейских.

Посол Польши в России Войцех Зайончковский был вызван в МИД России для дачи объяснений по поводу беспорядков.