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31 января 2013, 15:55

Как получить социальный налоговый вычет в связи с расходами на лечение

налоги выплаты

Фото: ИТАР-ТАСС


Лечение в частных клиниках зачастую стоит больших денег. Однако существует социальный налоговый вычет из подоходного налога, который уменьшает, а в некоторых случаях полностью покрывает расходы на лечение. При этом получить его можно спустя три года с момента оплаты лечения.

Социальный налоговый вычет действует на лечение себя и супруга (супруги), своих родителей и детей в возрасте до 18 лет. Также он распространяется на приобретение медикаментов, определенных специальным перечнем, страховые взносы на добровольной основе и медицинские услуги в санатории.

Если лечение дорогостоящее, то сумма налогового вычета равна сумме расходов на лечение. А получить его можно даже спустя три года после оплаты. При этом налоговый вычет не действует, если оплата лечения была произведена работодателем.

Для получения налогового вычета необходимо представить в налоговую инспекцию следующие документы:

1) Заполненную декларацию по налогу на доходы физических лиц за истекший год. Бланк декларации можно получить в налоговой инспекции по месту жительства, либо распечатать его с сайта ФНС России (www.nalog.ru) и Управления ФНС России по Москве (www.r77.nalog.ru). Кроме того, заполнить налоговую декларацию можно непосредственно на указанных сайтах.

2) Справки с места работы за соответствующий налоговый период.

3) Копии заключенного с медучреждением России договора или документов, подтверждающих лечение. К данным документам относятся выписка из медицинской карты либо выписной эпикриз, заверенные врачом медучреждения.

4) Справку об оплате медуслуг для представления в налоговые органы.

5) Копию лицензии медучреждения. В случае, если договор на лечение не заключался, либо в договоре или справке не содержатся реквизиты данной лицензии.

6) Платежные документы, подтверждающие расходы за лечение.

7) Копию свидетельства о браке, если были оплачены услуги по лечению супруга (супруги). Копию свидетельства о рождении, если были оплачены услуги по лечению родителей или ребенка до 18 лет.

Сумма налога возвращается в течение месяца со дня получения налоговым органом соответствующего заявления, и перечисляется на банковский счет.

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