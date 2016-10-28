Форма поиска по сайту

28 октября 2016, 13:05

Экономика

Минпромторг поможет частным индустриальным паркам

Частным индустриальным паркам частично возместят затраты на создание инфраструктуры, сообщают "Известия". Правила предоставления субсидий разработали в Минпромторге, проект постановления успешно прошел процедуру общественного обсуждения.

Компенсацию будут получать управляющие компании парков. При этом сумма возмещения будет равна сумме уплаченных резидентами парка налогов. Компенсировать будут налоги, уплаченные за три предыдущих года.

Сейчас компенсации за строительство получают только государственные компании.

Статус технопарка снижает нагрузку по региональным налогам на предприятия до 25 процентов, а промышленного комплекса – до 19 процентов. При этом технопарки должны соответствовать определенным требованиям: использовать принадлежащую им землю, для инновационной деятельности и производства промышленной продукции, обеспечивать экономическую эффективность производства, выплачивать достойную заработную плату работникам и т.д.

Сейчас налоговыми льготами в Москве пользуются 22 технопарка и восемь промышленных комплексов. В московских технопарках и промкомплексах находится 1300 компаний, в которых работают почти 34000 человек.

