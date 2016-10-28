Минпромторг поможет частным индустриальным паркам

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Частным индустриальным паркам частично возместят затраты на создание инфраструктуры, сообщают "Известия". Правила предоставления субсидий разработали в Минпромторге, проект постановления успешно прошел процедуру общественного обсуждения.

Компенсацию будут получать управляющие компании парков. При этом сумма возмещения будет равна сумме уплаченных резидентами парка налогов. Компенсировать будут налоги, уплаченные за три предыдущих года.

Сейчас компенсации за строительство получают только государственные компании.