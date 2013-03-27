Страховые взносы для предпринимателей могут быть снижены

С 1 марта закрылись более 350 тысяч ИП

Минэкономразвития предлагает снизить до одного МРОТ ставку страховых взносов для предприятий с годовым оборотом до 568 тысяч рублей. Поводом к этому стало обращение предпринимателей к президенту Владимиру Путину, связанное с резким закрытием более чем 350 тысяч ИП. Об этом рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" президент "Опоры России" Александр Бречалов.

"Мы просим президента наложить мораторий на действие норм повышающих страховые взносы. Первого марта было зафиксировано 300 тысяч закрытых ИП. За месяц, по нашей информации, добавилось еще около 55 тысяч", - отметил Бречалов.

Организация выступила с инициативой до 1 сентября представить программу развития бизнеса на малых территориях. Она будет предусматривать дотации от государства, помощь профильных министерств и ведомств, а также бесплатную регистрацию ИП, которые ранее были закрыты.