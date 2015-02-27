Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В столице хотят ввести налоговые патенты на производство хлеба и хлебобулочных изделий, сообщили M24.ru в департаменте экономической политики и развития.

Кроме того, в патентную систему налогообложения могут включить производство одежды, издание книг, периодических публикаций, розничную торговлю через автоматы, вендинг и другое мелкое производство.

В настоящее время налоговые патенты установлены на сдачу квартир в аренду, торговлю, общепит, перевозку грузов и пассажиров.

Напомним, владельцев патентов на сдачу жилья планируют освободить от обязательных страховых взносов индивидуального предпринимателя в Пенсионный фонд России.

"Сейчас мы с экспертами и с рядом структур обсуждаем, насколько обоснованы страховые взносы на людей, которые сдают квартиру в аренду, то есть насколько это предпринимательская деятельность. Особенно если человек занимается этим не системно. Он еще работает где-то, за него уже где-то платят страховые взносы," – сказал глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

Решетников также добавил, что в Госдуме обсуждаются поправки, согласно которым приобретение патента будет автоматически давать статус индивидуального предпринимателя, если не используется труд наемных работников.

Стоит отметить, что если сейчас владелец квартиры хочет купить патент, чтобы сдавать ее в аренду, он обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе.

"Если мы еще два этих элемента устраним, то система патентов станет абсолютно идеальной", – подытожил Решетников. Он напомнил, что владельцы патентов освобождаются от уплаты как минимум трех налогов – НДС, налога на доходы физических лиц и налога на имущество физических лиц. Арендодателям, купившим патент, не придется платить и новый налог на недвижимость.