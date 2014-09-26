Предельная ставка налога на недвижимость снизится в семь раз - Решетников

"Интервью": Максим Решетников рассказал о новом налоге на имущество

Изменения размера стоимости имущества при кадастровой оценке будут компенсированы снижением ставки налога, которая при новой системе уменьшится в семь раз, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

При этом, по словам Решетникова, новый налог на имущество в большей мере затронет владельцев дорогой недвижимости в центре города. Чем ближе квартира находится к МКАД, тем меньше надо будет платить.

Сейчас власти не могут получать налог с объектов, введенных в эксплуатацию после 2012 года, в силу отсутствия у них инвентаризационной оценки, которая не применяется с 2013 года. Новый законопроект ликвидирует этот пробел.

Однако важно отметить, что уплата налога на имущество по кадастровой стоимости начнется только с 2016 года. Также проектом закона устанавливается пятилетний переходный период.

Напомним, в пятницу, 26 сентября, Госдума в третьем чтении рассмотрела и одобрила изменения в закон "О налогах на имущество физических лиц". Второе чтение было 24 сентября, а первое 10 лет назад, в июне 2004 года.

"Меняется налогооблагаемая база. Если сейчас мы платим за квартиры, гаражи и прочую недвижимость из расчета инвентаризационной стоимости (по совокупности стоимости стройматериалов), то вскоре начнем платить по кадастровой стоимости. А это уже рыночная стоимость квадратных метров недвижимости,"- отметил ранее экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский.