Уклонистов могут обязать отдавать государству пятую часть доходов

В Госдуме обсуждают новый законопроект - предлагается ввести повышенный налог для уклонистов от службы в армии. Мужчинам придется до 45 лет отдавать государству 20 процентов всех доходов. Изучив предложение, правительство написало отрицательный отзыв. В нем, в частности, указывается, что налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер

Авторы, в свою очередь, считают, что такие аргументы не могут служить веским основанием для отклонения законопроекта. Ежегодно около четверти миллиона призывников уклоняются от военной службы и не несут ни уголовной, ни административной, ни финансовой ответственности. По их логике, если кто-то не может или не хочет защищать страну с автоматом, пусть защищает ее рублем, пишет "Российская газета".

Уплата дополнительных 7 процентов к установленному 13-процентному налогу должна, по мнению авторов инициативы, кроме пополнения бюджета, стимулировать уклонистов экономически, а также способствовать формированию высокого авторитета Вооруженных сил и неодобрительного отношения к лицам, избегающим призыва на службу. Высокий налог предлагается для тех, кто не имел законных отстрочек, - пацифистам, студентам или артистам балета он не грозит.

Согласно еще одному законопроекту, внесенному в Госдуму, предлагается дать преимущественное право тем, кто прошел военную службу, при их поступлении на госслужбу и муниципальную службу по конкурсу. Кроме того, не служивших предлагают не избирать главой государства, сенатором, депутатом Госдумы, в органы суда, прокуратуры, полиции и ФСБ.

