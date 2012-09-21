Форма поиска по сайту

21 сентября 2012, 18:55

Экономика

В налоговых инспекциях Москвы проходит "День открытых дверей"

Фото: ИТАР-ТАСС

Акция "День открытых дверей" стартовала в территориальных налоговых инспекциях Москвы. Специалисты проконсультируют посетителей по вопросам уплаты транспортного, земельного и имущественного налога, а также разъяснят механизм погашения имеющейся задолженности.

Консультации, лекции и семинары проводятся для физических лиц, сообщается на сайте Управления федеральной налоговой службы Москвы.

На мероприятии также проводится бесплатная сверка расчетов, корректировка налоговых обязательств и принимаются заявления об уточнений сведений в налоговых уведомлениях граждан.

Кроме того, воспользовавшись информационными терминалами, посетители смогут узнать свою задолженность, получить доступ к информации интернет-порталов ФНС России, УФНС по Москве, сайта госуслуг и справочных правовых систем.


В пятницу, 21 сентября, акция продлится до восьми часов вечера. В субботу, 22 сентября, консультацию сотрудника налоговой можно получить с девяти утра до шести вечера.

