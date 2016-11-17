Вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ планируют рассмотреть после 2018 года

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Министерство финансов планирует рассмотреть вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц после 2018 года. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает Агентство "Москва".

По словам министра, изменение порядка налогообложения в нынешних условиях может способствовать уходу заработных плат в тень. По этой причине вопрос о дифференцированной ставке может быть рассмотрен после стабилизации экономической ситуации в стране.

В настоящее время ставка подоходного налога в России составляет 13 процентов.