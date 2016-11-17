Вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ планируют рассмотреть после 2018 года

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Министерство финансов планирует рассмотреть вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц после 2018 года. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает Агентство "Москва".
По словам министра, изменение порядка налогообложения в нынешних условиях может способствовать уходу заработных плат в тень. По этой причине вопрос о дифференцированной ставке может быть рассмотрен после стабилизации экономической ситуации в стране.
В настоящее время ставка подоходного налога в России составляет 13 процентов.
В частности, власти могут ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц или повысить нынешнюю ставку с 13 до 20 процентов. Также рассматривается возможность увеличения ставки НДС.
Общего мнения в правительстве по этим вопросам пока нет, окончательное решение примут на политическом уровне. Ранее в Кабмине заявляли, что налоговая система не будет меняться до 2018 года.