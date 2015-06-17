Гендиректора СУ-155 заподозрили в неуплате налогов на 210 млн рублей

В офисе строительной компании "СУ-155" проходят обыски

В отношении гендиректора строительной компании "СУ-155" Александра Мещерякова возбуждено уголовное дело. Бизнесмен подозревается в неуплате налогов на сумму более 210 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, Мещеряков не перечислил государству налог на доходы физлиц с работников предприятия за 2012-2013 годы в размере более 210,5 млн. рублей. Следователи полагают, что эти средства он использовал в личных интересах – на выдачу займов подконтрольным организациям, а также покупку векселей и иных ценных бумаг.

Таким образом, отмечают в СК, предприниматель хотел "укрепить свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди сотрудников и контрагентов". Мещеряков фактически кредитовал подконтрольные ему организации и использовал деньги, подлежащие перечислению в бюджет, на осуществление текущей деятельности предприятия, подчеркнули в комитете.

Сейчас в офисе "СУ-155" проводят обыски с изъятием предметов и документов, имеющих значение для дела. "По результатам обысков <...> будет решен вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому Мещерякову. Кроме того, в ходе следствия будет уточняться сумма ущерба, не исключено, что она окажется гораздо большей", - сказали в СК.

Сейчас следователи собирают доказательства и выявляют дополнительные эпизоды преступления, а также ищут его предполагаемых соучастников.

Группа компаний "СУ-155" была основана в 1993 году, это один из крупнейших российских строительных холдингов. В состав группы входят более 80 промышленных предприятий и строительных организаций. Как сообщает "Интерфакс", в 2014 году суммарная выручка "СУ-155", по предварительным данным, составила более 106 миллиардов рублей, долг - около 25 миллиардов.

Минэкономразвития РФ в феврале этого года года включило "СУ-155" в список из 199 системообразующих организаций России.

В то же время в начале апреля этого года столичный арбитраж зарегистрировал заявление Сбербанка о просьбе признать фирму банкротом. Ранее компанию "СУ-155" и ее "дочек" просили признать банкротом кредитные учреждения "Российский капитал", "Росбанк", ГлобэксБанк", "СМ Капитал", "ЮниКредит Банк" и "ТрансКредитБанк".