Производители сигарет недовольны антитабачным законом

В ближайшие две недели правительство рассмотрит антитабачный законопроект. Об этом 16 октября сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Запрет коснется продажи сигарет, их демонстрации в кино и мультфильмах, а также курения в общественных местах

Представители табачной отрасли заявляют, что они не против усиления регулирования рынка государством, однако считают ряд положений законопроекта об ограничении курения необоснованными, передает РИА Новости.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня заявил в видеообращении, что рекламу табака и курение в общественных местах необходимо полностью запретить, а для производителей такой продукции - повысить налоги. Видеобращение было опубликовано в связи с рассмотрением правительством законопроекта об ограничении курения.

Правительство намерено рассмотреть антитабачный законопроект 20 октября. Документ предусматривает запрет на продажу сигарет в ларьках, на демонстрацию табачных изделий и процесса курения в новых аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей.

Представители табачных компаний отмечают, что ничего неожиданного в этом нет, индустрия против этого не возражает, однако меры должны быть взвешенными и не приводить к развитию нелегального рынка.

Неправильно считать, что в результате запрета на продажи сигарет в ларьках и магазинах малой площади люди станут меньше курить: напротив, потребители начнут покупать табачные изделия впрок в магазинах более крупных форматов и, если такой канал продаж перестанет существовать, то появится вероятность развития неуправляемой уличной торговли с рук, считают производители сигарет.

Напомним, министерство финансов РФ предлагает повысить акцизы на крепкий алкоголь и табак в 2015 году в среднем на 20%. По мнению чиновников, повышение принесет федеральному бюджету дополнительные 92,3 миллиардов рублей, а региональным - 39,3 миллиардов.

В свою очередь, Минздрав требует повысить уровень ставок на табачную продукцию в законопроекте Минфина. В Минздраве уверены, что акцизные ставки слишком занижены.