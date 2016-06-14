Еще двум технопаркам предоставили налоговые льготы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Московские власти предоставили налоговые льготы двум технопаркам и двум промкомплексам. Соответствующее распоряжение было принято 14 июня на заседании президиума правительства города.

Льготы предоставлены технопарку "Физтехпарк". Он находится на Долгопрудненском шоссе, на северо-востоке Москвы. Парк был построен в 2015 году и специализируется на разработке и производстве программного обеспечения. Планируется, что 2018 году там будет работать более 25 компаний.

Льготами будет также пользоваться парк "Модуль", расположенный на улице 8 Марта на севере Москвы. Он специализируется на аэрокосмических и авиационных технологиях и микроэлектронике. Сейчас в парке работает 410 человек, а в течение пяти лет количество рабочих мест там вырастет до 600.

Статусом промышленного комплекса наделен ЗАО "Хлебзавод № 28" в Зеленограде, в котором работают 688 человек.

Также промкомплексом признали ОАО "МТЗ Трансмаш", находящееся на Лесной, 1-й Миусской и Новослободской улицах. Предприятие специализируется на разработке и производстве тормозных систем, обеспечивающих безопасность движения поездов,в том числе в метро. Сейчас там работает 1193 человека. Комплекс планирует ввести новые производственно-лабораторные площади – цеха лазерной обработки и лаборатории микроэлектроники.

Статус технопарка снижает нагрузку по региональным налогам на предприятия до 25 процентов, а промышленного комплекса – до 19 процентов для промышленных комплексов.При этом технопарки должны соответствовать определенным требованиям: использовать принадлежащую им землю, для инновационной деятельности и производства промышленной продукции, обеспечивать экономическую эффективность производства, выплачивать достойную заработную плату работникам и т.д.

Сейчас налоговыми льготами в Москве пользуются 22 технопарка и 8 промышленных комплексов. Технопарки и промкомплексы занимают в общей сложности 556 гектаров. В них находится 1300 компаний, в которых работают почти 34000 человек.

Отмечается, что в дальнейшем статус технопарка, индустриального парка или промышленного комплекса может быть присвоен еще 110 производственным территориям Москвы.