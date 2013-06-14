На интернет-посылки могут ввести налог

Интернет-торговлю могут обложить налогами

Интернет-торговлю могут обложить налогами. Федеральная таможенная служба решила заняться регулированием данной сферы деятельности.

Какие именно фискальные меры будут применяться - пока не сообщается. Будут ли они привязаны к размеру посылок, их весу и с кого решат взыскивать налог: с физических или юридических лиц - со всеми этими вопросами таможенники обещают разобраться до сентября, передает телеканал "Москва 24".

Сейчас с импортных товаров, которые поступают в Россию по почте, граждане платят лишь пошлину. И только в том случае, если стоимость превышает тысячу евро. При этом "товары по почте" не облагаются налогами на добавленную стоимость и на прибыль. Учитывая масштабы интернет-торговли, экономика страны теряет немалые деньги.