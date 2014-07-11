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Экономика и предпринимательство

11 июля 2014, 17:30

Около 1 миллиарда рублей поступит в бюджет от налога на аренду жилья

налоги аренда жилья Максим Решетников экономика и предпринимательство

Фото: ИТАР-ТАСС

За первое полугодие 2014 года город получил более 100 миллионов рублей по патентному налогообложению, и почти 700 миллионов - по декларациям, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

"В целом мы исходим из того, что на миллиард выйти получится. Может быть, мы несколько снизили оценку, потому что не все вовремя декларируют. Пользуясь случаем, хочу сказать, что, даже если опоздал с декларацией, лучше подать ее, заплатить относительно небольшой штраф, чем потом уже налоговые органы установят, что декларация не подана, и налог не уплачен," - отметил руководитель ведомства.

Напомним, что принимая закон о патентном налогообложении, власти Москвы заявляли, что хотят "вывести из тени" москвичей, незаконно сдающих квартиры. Собственникам предлагали регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и покупать годовые патенты на сдачу недвижимости. Патентная система налогообложения выгоднее остальных, потому что избавляет от необходимости предоставлять декларации о доходах, утверждают власти. Если же собственник не хочет приобретать патент, может платить 13% со своих доходов как физическое лицо или 6% с прибыли по упрощенной системе налогообложения как индивидуальный предприниматель.

Решетников сообщил, что Госдума приняла федеральный законопроект, который позволяет регионам дифференцировать стоимость патента в зависимости от места нахождения объекта и его размера.

"Это дает возможность индивидуализировать патент. Иными словами, указывать, на какой именно объект он выдан. То есть прямо адрес квартиры. Чтобы можно было четко установить, что патент выдан на конкретный объект. В Москве это заработает со следующего года", - заявил Решетников. В настоящее время патент стоит 60 тысяч, но власти хотят сделать его более доступным. Кроме того, законодательно сейчас прорабатывается возможность покупать патенты без необходимости регистрировать ИП.

По словам Решетникова, патентное налогообложение, когда собственник регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, удобно, если стоимость аренды квартиры превышает 70 тысяч рублей.

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"Там еще есть такой момент как страховые взносы, минимальный размер которых сейчас будет составлять 21 тысячу рублей после последних изменений. Кроме того, покупка патента избавляет от необходимости платить налог на имущество", - пояснил руководитель ведомства. Он подчеркнул, что когда стоимость аренды ниже 70 тысяч рублей, то проще подавать декларацию по налогу на доходы физических лиц.

Решетников также добавил, что деньги, собранные от налога на аренду жилья, идут обратно в те районы, где были собраны и тратятся на благоустройство. "Правила сконструированы таким образом, что их можно потратить только на благоустройство и только на капитальный ремонт", - заключил глава департамента.

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