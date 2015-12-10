Глава УФНС Москвы: "Половину бюджета составляют налоги на доходы горожан"

Фото предоставлено пресс-службой

В 2015 году в системе сбора налогов в Москве произошло несколько изменений. Был введен торговый сбор, изменился порядок начисления налога на имущество физлиц. О результатах нововведений, борьбе с серыми зарплатами и контроле за лотереями в интервью m24.ru рассказала руководитель УФНС России по Москве Марина Третьякова.

− Расскажите, пожалуйста, каков объем налоговых поступлений в столичную казну за последние три года, в том числе от крупных компаний? Какие новые налоги появились?

− Налоговые поступления в бюджет Москвы растут все последние годы. Если в 2012 году объем налоговых доходов бюджета составлял 1 триллион 258,5 млрд рублей, то к 2014 году сумма увеличилась на 81,1 млрд рублей, достигнув 1 триллиона 339,6 млрд рублей.

Основные доходы поступают от организаций, занимающихся недвижимым имуществом – более 22 процентов, оптово-розничной торговли − 20,9 процента, финансового сектора экономики − 13,8 процента, обрабатывающего сектора – 7 процентов, транспорта и связи − 6,1 процента, а также строительных − 4,9 процента.

Налоги на доходы горожан обеспечивают почти половину объема столичного бюджета. Доля налога на прибыль организаций также составляет немалую часть − около 40 процентов, а налог на имущество организаций приносит московскому бюджету примерно 7 процентов от общего объема поступлений.

Отмечу, что растет значимость имущественных налогов. Изменился порядок начисления налога на имущество организаций. С 1 января 2014 года в отношении отдельных объектов коммерческой недвижимости, перечень которых утверждается правительством Москвы, налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости, в то время как ранее все имущество организаций облагалось по остаточной стоимости, определяемой в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

С 2015 года изменился и порядок начисления налога на имущество для физических лиц. Теперь он также исчисляется по кадастровой стоимости объектов, а не по инвентаризационной.

Хочу обратить внимание и на изменение ставок налога. Например, физические лица будут платить налог по ставке 0,1 процента от стоимости квартир не более 10 млн рублей и 0,15 процента – от стоимости не более 20 млн руб и 0,2 процента от цены квартир выше 20 млн рублей. Для гаражей и машино-мест предусмотрена ставка в размере 0,1 процента от кадастровой стоимости.

Как рассчитать налог на недвижимость

При этом все существующие льготы при уплате налога на имущество физических лиц сохранены. Однако они будут предоставляться в отношении одного объекта недвижимости каждого вида. Какой объект это будет – выбирает сам налогоплательщик. Изменения вступили в силу с 1 октября 2015 года, первые платежи по новой схеме надо будет сделать в 2016 году.

Предполагаемую сумму налога по новому порядку можно рассчитать можно самостоятельно на сайте ФНС (http://www.nalog.ru) в разделе "налог на имущество физических лиц 2016", используя сервис "предварительный расчет налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости".

Кроме того, с июля 2015 года в Москве введен торговый сбор.

С момента введения торгового сбора до конца октября 2015 года в бюджет поступило 2 миллиарда рублей

− Сколько удалось собрать денег после введения торгового сбора? С какими трудностями столкнулись инспекторы?

− С момента введения торгового сбора до конца октября 2015 года в бюджет поступило 2 миллиарда рублей. Религиозные организации, музеи, театры и кинотеатры, а также предприятия бытового обслуживания, реализующие сопутствующие товары, получили льготы. Совместно с департаментом экономической политики и развития города Москвы урегулированы вопросы в отношении обложения сбором отдельных видов торговой деятельности. В результате определено, что не облагается торговым сбором продажа сопутствующих товаров при осуществлении услуг общественного питания и реализация товаров производителями собственной продукции, не использующими для этого торговые объекты – магазины, павильоны, киоски и т.д.

Максим Решетников и Марина Третьякова - о торговом сборе в Москве

Кроме того, не облагается торговым сбором торговля со склада в Москве при условии, что в складских помещениях отсутствует оборудование для выкладки и демонстрации товара, обслуживания и проведения расчетов с покупателями. Также при торговле через посредника торговым сбором облагается не владелец товара. А посредник, поскольку именно он использует свое имущество для осуществления торговли.

Москва – первый регион в стране, на территории которого установлен торговый сбор. Поэтому определенные вопросы, безусловно, еще будут возникать в процессе практической работы по администрированию сбора. А мы, в свою очередь, готовы их оперативно разрешать.

в 2015 году выдано 2 146 патентов на сдачу квартир - на 23% больше, чем в 2014 году

− В Москве очень популярна аренда квартир. Сколько собственников приобрели патент на аренду квартир, а сколько предпочитают платить налог за сдачу квартиры? Насколько выросли налоговые сборы от патентов за последние годы и от сдачи квартир в аренду? Как вы выявляете тех, кто незаконно сдает квартиры и не платит налоги?

− Мы постоянно работаем над этим вопросом вместе с правительством Москвы и столичной полицией. Информация о сдаваемом жилье поступает к нам от территориальных органов МВД и самих граждан. Получив сведения, мы проверяем квартиру. С 2012 по 2015 год количество налогоплательщиков, представивших декларации, в которых заявлены доходы от сдачи жилья внаем, увеличилось с 15 тысяч до 23 тысяч. А сумма налога, уплаченного в бюджет, выросла более чем в полтора раза и составила 818 млн рублей. Кроме того, в 2015 году выдано 2146 патентов на сдачу квартир, что на 23 процента больше, чем в 2014 году. Начисления по этим патентам возросли с 117,6 млн рублей до 221,5 млн рублей.

Как сдать квартиру

− А каков сбор налогов с индивидуальных предпринимателей? Растет ли количество и сумма штрафов за неуплату налогов?

− По последним данным на 1 октября, от индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, в бюджет поступило 1373 млн рублей. Это на 5,8 процента больше, чем в тот же период 2014 года. Индивидуальные предприниматели, использующие патентную систему налогообложения, принесли бюджету 883,5 млн рублей, то есть 137,9 процента прошлогодних поступлений.

Индивидуальные предприниматели, использующие патентную систему налогообложения, принесли бюджету 883,5 млн рублей

Мы проводим контрольную работу по привлечению всех индивидуальных предпринимателей к предоставлению отчетности. В адрес индивидуальных предпринимателей, не представляющих отчетность, направляются соответствующие уведомления, в ОВД направляются запросы о розыске и содействии в явке в налоговые органы, выносятся решения о приостановлении движения по счетам в банках. Кроме того, направляются запросы в органы ПФР о предоставлении сведений об уплате страховых взносов.

Благодаря проведенной работе 7,5 тыс. предпринимателей дополнительно уплатили в бюджет сумму в размере 30,4 млн рублей. В прошлом году таких предпринимателей было 5,8 тыс. и в бюджет поступило 28,5 млн рублей.

− Растет ли число убыточных организаций в столице? Как работают с такими организациями налоговые органы?

− Это очень актуальный сегодня вопрос. В условиях кризиса в экономике перед налоговой службой остро стоит задача пополнения доходной части бюджета. Одно из ключевых направлений администрирования налога на прибыль – работа с убыточными организациями. Мы уделяем большое внимание камеральным проверкам, то есть проверкам на основе деклараций, предоставленных налогоплательщиками. За 9 месяцев 2015 года проверено более 98 тысяч деклараций, в которых заявлены налоговые убытки. Количество убыточных организаций снизилось более чем на тысячу по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Как показала практика, очень эффективными являются встречи с руководителями убыточных предприятий. Кроме того, важную роль играет взаимодействие налоговых инспекций с исполнительной властью города. За девять месяцев 2015 года в префектурах и отраслевых департаментах проведено 33 заседания рабочих групп межведомственной комиссии правительства Москвы. В них участвовали представители 125 убыточных организаций.

Общим итогом работы с убыточными организациями за девять месяцев 2015 года явилось уменьшение налоговых убытков на 220 671,6 млн рублей и доначисление налога на прибыль в сумме 1679,0 млн рублей.

Так, в течение девяти месяцев 2015 года налогоплательщиками представлено 8927 уточненных деклараций с уменьшением убытков и самостоятельным доначислением налога.

Результаты камеральных проверок данной группы налогоплательщиков также показали хороший результат в части доначисления налога на прибыль.

Очень эффективными являются встречи с руководителями убыточных предприятий

− Актуальна ли в столице проблема серых зарплат? Как выявляются компании, которые платят деньги в конверте? Сколько не дополучает бюджет от серых схем работодателей?

− К сожалению, некоторые сотрудники до сих пор соглашаются на подобные условия работы, думая, что не проиграют от этого. На деле работодатель, выдавая зарплату или ее часть в конверте, без отражения в бухгалтерском учете и, соответственно, без уплаты налогов и отчислений в фонд социальной защиты, крадет значительную часть пенсии работников. В итоге в проигрыше оказываются и работник, и государство.

Работа в отношении недобросовестных организаций, пытающихся уйти от налогообложения путем выплаты серой заработной платы, проводится на постоянной основе. Инспекции проводят анализ показателей, содержащихся в справках о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ для поиска организаций, выплачивающих низкую заработную плату. Кроме того, регулярно производится обмен информацией между налоговыми органами, органами Пенсионного фонда России, инспекциями труда города Москвы.

В итоге за девять месяцев текущего года на заседаниях комиссии по легализации налоговой базы в инспекциях заслушано почти 7000 дел организаций, что на 48 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Бюджету это дополнительно принесло 570 млн рублей − на 103 процента больше, чем за девять месяцев прошлого года. На заседаниях комиссии по легализации налоговой базы организациям предлагается повысить заработную плату работникам и представить подтверждающие документы. Кроме того, инспекции постоянно мониторят поступления налога от этих организаций.

− Как регулируется в Москве лотерейный бизнес? Есть ли лотереи с серыми схемами? Нужно ли регулировать этот рынок, если да, то как?

− Организация и проведение лотерей в РФ, иными словами лотерейный бизнес, регулируется Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях".

Организаторами лотерей могут быть федеральные органы исполнительной власти, которые по результатам открытого конкурса заключают госконтракты на проведение лотерей с компаниями, предложившими лучшие условия исполнения таких контрактов.

На ВДНХ проведут лотерею для молодоженов

В настоящее время проводятся две тиражные и 10 бестиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, организатором которых выступает Минфин России, оператором – ООО "Спортлото", а также пять тиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку развития физической культуры и спорта, организованные Минспортом России и проводимые ЗАО "Государственные спортивные лотереи".

Проведение лотерей в интернете или с помощью иных средств связи, а также лотерейных терминалов запрещено. Запрет не распространяется на проведение международных и государственных лотерей.

Международные лотереи проводятся на основании международных договоров Российской Федерации, однако такие договоры в настоящее время не заключены, поэтому международные лотереи не проводятся.

Мы осуществляем надзор за проведением лотерей, в том числе с помощью плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся ежегодно, первую проверку проводят через год после того, как юридическое лицо заключает контракт на проведение лотереи.

Основанием для внеплановой проверки может стать заявление от гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица, информация от органов государственной власти, местного самоуправления, а также из СМИ о нарушении обязательных требований при проведении лотерей.

Отмечу, что внеплановая проверка может быть проведена только после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица – оператора лотереи.

− Как взаимодействуют налоговые инспекции с территориальными многофункциональными центрами оказания услуг по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей? Какие плоды приносит сотрудничество, будет ли оно развиваться и как?

− Сейчас в МФЦ Басманного района города Москвы в рамках пилота предоставляется госуслуга "Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянского (фермерского) хозяйства при создании". Мы предложили расширить пилотный проект на все территориальные отделения МФЦ Москвы.

В настоящее время с ГБУ МФЦ города Москвы достигнута договоренность о расширении пилотного проекта на филиалы ГБУ МФЦ города Москвы районов Арбат, Замоскворечье, Красносельский, Таганский, Хамовнический, Мещанский, Пресненский. Предоставление госуслуги начнется после внесения изменений в совместные документы.

Беседовала Марина Курганская