Появился первый список неплательщиков торгового сбора

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Департамент экономической политики и развития опубликовал первый список торговых объектов, чьи владельцы не подали в ФНС уведомления об уплате торгового сбора или дали неверные сведения, сообщает пресс-служба ведомства.

В список попали как нестационарные объекты, так и розничные рынки, чья указанная в уведомлении площадь не соответствует документам. Перечень будут регулярно обновлять.

Если предприниматель не согласен с включением объекта в список, он вправе в течение 20 дней с даты публикации направить обращение с просьбой исключить объект. Тем, кто не успел это сделать, придется помимо сбора заплатить штраф и пени.

Если уведомление не было подано, штраф составит 10 процентов от доходов за период, в который компания работала без сообщения ФНС, но не менее 40 тысяч рублей. Несвоевременная подача уведомления о торговом сборе обойдется в 200 рублей.

В случае, когда предприниматель изменил сведения об объекте, чтобы платить меньше, он при проверке должен будет уплатить недостающую сумму торгового сбора.

Что такое торговый сбор

Напомним, в Москве закон о торговом сборе вступил в силу 1 июля. Столичные бизнесмены-торговцы должны ежеквартально вносить обязательный платеж с конкретного объекта. Предприниматели уплачивают сбор в счет других налогов.

Размер торгового сбора равен стоимости патента для торговой деятельности в Москве, то есть 120 тысяч рублей за 50 квадратных метров в год. Если торговый объект находится в центре Москвы, то к базовому торговому сбору будет применяться коэффициент 2, а если магазин расположен за МКАД – коэффициент будет равен 0,7.

Таким образом, торговцев в центре города обязали платить налог в размере 240 тысяч рублей в год, а владельцев торговых объектов на окраинах Москвы – 84 тысячи рублей (в случае, если площадь объектов меньше 50 квадратных метров, а также по 200 рублей в год за каждый дополнительный квадратный метр).