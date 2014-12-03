Дорогая курица и выгодные кредиты: чего ждать от повышения курсов валют

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

3 декабря доллар и евро продолжают расти. Официальный курс американской валюты, объявленный Центробанком на четверг, вырос на 3,61 рубля и составил 54 рубля 38 копеек. Стоимость евро увеличилась на 4,02 рубля, достигнув отметки в 67,26 рубля. Эксперты рассказали M24.ru о том, как рост курсов валют может повлиять на цены в супермаркетах и условия кредитов.

По мнению управляющего партнера компании "Финэкспертиза" Агвана Микаэляна, цены будут медленно, но верно расти до тех пор, пока не перестанет снижаться стоимость нефти.

"К сожалению, как уже часто говорилось, цены на нашем потребительском рынке напрямую зависят от стоимости нефти. Она вообще определяет уровень российской жизни. Думаю, цена на нефть вернется к нормальному уровню примерно через полгода", - добавил Микаэлян.

Подорожают не только импортные товары, но и продукты, содержащие импортные компоненты. Например, курица. Примерно 40% отечественных птиц выращиваются из импортных яиц. Часто птицу и животных в наших хозяйствах кормят иностранными кормами, пояснил эксперт.

Как сообщил Микаэлян, могут вырасти цены на колбасы, сыры и полиграфическую продукцию.

ФАС продолжает продолжает мониторинг повышения цен в магазинах



"Таким образом, чем больше в продукте доля отечественных компонентов, тем дешевле он обойдется потребителю. Покупателям хочу дать совет - не переживайте, года через два экономика восстановится, и уровень жизни начнет расти вместе с ней. Россия переживала и не такие времена. Пока ситуация не успокоится, рекомендую экономить и выращивать овощи на собственных участках. Я, например, не покупаю картошку уже пятый год", - поделился аналитик.

По мнению аналитика агентства "Инвесткафе" Тимура Нигматуллина, цены на продукты быстро отреагировали на изменение курса, поскольку продовольствие - товар с быстрой оборачиваемостью. Это значит, что продукты питания быстро продаются, и магазины сразу должны закупать новые партии.

"Непродовольственные товары расходятся медленнее. Поэтому рост цен на них мы ощутим через 3-6 месяцев", - добавил Нигматуллин.

Данные Росстата свидетельствуют о повышении цен на товары и услуги: в октябре они выросли на 8,28% по сравнению с прошлым годом. В частности, продукты за это время подорожали на 11,51%.

Однако повод для оптимизма все-таки есть: эксперты считают, что сейчас лучшее время для оформления банковских кредитов.

"Особых рисков для банковской сферы сейчас нет. Если инфляция растет, то клиентам банков выгодно брать рублевые кредиты, особенно небольшие. Если, например, вы взяли кредит под 30% годовых при инфляции 5%, то фактически вместо 30% вы заплатите только 25%", - пояснил Тимур Нигматуллин.

Отметим, 26 ноября в России выросли розничные цены на смартфоны Apple. Стоимость гаджетов увеличилась на 25-27% в зависимости от модели. На обновленном сайте Apple Store стоимость iPhone 6 с памятью 16 ГБ выросла на восемь тысяч рублей, а iPhone 6 Plus с памятью 128 ГБ прибавил в цене сразу 12 тысяч.

На этой неделе на 12,5% подорожали авиабилеты на международные рейсы из России. Причиной стало изменение курса евро. Новый курс европейской валюты на уровне 63,5 рубля установила международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА). Организация пересчитывает курс каждую неделю, и именно он определяет стоимость билетов на международных рейсах.

Кроме того, 2 декабря шведская компания-производитель мебели IKEA объявила о повышении цен на свои товары в России из-за падения курса рубля.

В пресс-службе компании корреспонденту M24.ru сообщили, что IKEA вынуждена пересмотреть существующие цены в связи со значительным изменением валютного курса, роста цен на сырье для мебельного производства, а также роста транспортных тарифов, которые оказывают видимое влияние на финансовые результаты компании.

Кроме того, 3 декабря на 2 рубля подорожал один из самых популярных бургеров McDonald`s "Биг Мак". Теперь он стоит не 92, а 94 рубля.

Впрочем, по мнению экономического обозревателя M24.ru Константина Цыганкова, беспокоиться из-за роста курса валют не стоит.

"Поймите основное движение, почувствуйте, откуда дует ветер и куда идет течение. Это и есть тренд на валютном рынке. Спокойно продолжайте следить за тем, как падает рубль, ибо все эти факторы пока говорят нам только об этом… и ждать, когда случится отскок, на котором можно и долларов прикупить - если они вам реально нужны", - советует эксперт.

Елена Тимофеева