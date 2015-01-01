В России вводится налог на недвижимость по кадастровой стоимости

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С 1 января 2015 года вступает в силу закон об исчислении налога на имущество физических лиц по его кадастровой стоимости. При этом собственники недвижимости начнут платить по новой схеме с 2016 года.

Сумма налога будет рассчитываться, исходя из кадастровой (близкой к рыночной) стоимости жилья. Кадастровую стоимость определяет сегмент недвижимости, площадь, год постройки, расположение и другие факторы. Налоговая ставка составит 0,1% от кадастровой стоимости недвижимости дешевле 10 миллионов рублей и 0,15% для квартир от 10 до 20 миллионов рублей.

Для объектов стоимостью от 20 до 50 миллионов рублей включительно – 0,2%, от 50 до 300 миллионов рублей – 0,3%. Имущество стоимостью свыше 300 миллионов рублей будет облагаться налогом по ставке 2%.

Однако налог не коснется льготных категорий граждан – инвалидов и пенсионеров.

Новый налог на недвижимость: сколько будут платить москвичи

Ранее глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников представил "налоговый калькулятор" – онлайн-сервис, предназначенный для расчета суммы налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости.

Онлайн-сервис заработал на сайте ведомства. По словам Решетникова, со временем сервис интегрируют в систему портала госуслуг столицы.

Чтобы узнать сумму налога, необходимо заполнить анкету, содержащую вопросы о владельце и его недвижимости. Затем программа автоматически проведет расчет суммы налога на имущество по кадастровой стоимости.