Чилийский философ получил российский орден Дружбы

Фото: nagrada.moscow

Философ Дарио Салас Соммэр стал первым гражданином Чили, которому вручили российский орден Дружбы, сообщает чилийское представительство Россотрудничества. Церемония награждения состоялась в посольстве РФ в Сантьяго.

Награду чилийскому философу вручили за "большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества, развитие научных и культурных связей между народами". Указ о награждении философа подписал в сентябре 2015 года президент РФ Владимир Путин.

В своих книгах, переведенных на 12 языков мира, Соммэр поднимает вопросы взаимосвязи личного успеха и соблюдения универсальных нравственных ценностей. Общечеловеческую значимость его идей отмечает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Книгу Соммэра "Мораль XXI века" вручили летом прошлого года во время саммита БРИКС лидерам государств-участников организации как символ значимости нравственных вопросов в мировой политике. Другая популярная книга философа, "Космическая валюта – наивысшее богатство", признана лучшей познавательной книгой по итогам Года литературы в России (2015).

Труды Соммэра в качестве учебного пособия по философии изучают студенты в ведущих национальных университетах России, Индии и Китая.