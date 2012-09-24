В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Эмми"

Фото: emmys.com

23 сентября в Лос-Анджелесе были объявлены победители ежегодной премии "Эмми". Золотая статуэтка женщины с крыльями, держащей в руках модель атома, вручается каждый год перед началом нового телевизионного сезона.

В этом году лучшими сериалами стали:"Свой среди чужих", "Американская семейка", "Игра изменилась", шоу The Amazing Race и The Daily Show With Jon Stewart;

Лучшие актеры и актрисы, получившие статуэтки:

Клэр Дэйнс, "Свой среди чужих"; Дэмиан Льюис, "Свой среди чужих"; Джон Крайер, "Два с половиной человека"; Джулия Луис-Дрейфус, "Вице-президент"; Джулианн Мур, "Игра изменилась"; Кевин Костнер, "Хэтфилды и МакКои"; Том Берджерон, "Танцы со звездами".

Среди всех сценариев телевизионных программ лучшими были выбраны:

Луис С.К., Louis C.K. Live at the Beacon Theatre; Алекс Ганза, Говард Гордон, Гидеон Рафф, "Свой среди чужих"; Луис С.К., "Луи"; Дэнни Стронг, "Игра изменилась"

Особенно отличились среди режиссеров, по мнению жюри:

Тим Ван Паттен, "Подпольная империя"; Стивен Левитан, "Американская семейка"; Гленн Уэйсс, 65-ая премия "Тони"; Джей Роач, "Игра изменилась".

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников.