Объявлены победители премии People's Choice Awards

Обладателей американской премии People's Choice Awards по итогам минувшего года объявили на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе.

Как сообщается на сайте премии, лучшим фильмом была признана анимационная лента "В поисках Дори" студии Pixar. Еще одну победу мульфильму принесло участие в номинации "Лучший фильм для семейного просмотра".

Лучшей актрисой стала Дженнифер Лоуренс, лучшим актером – Райан Рейнольдс. Роберту Дауни-младшему досталась награда как "Лучшему актеру в экшен-фильмах", Джонни Депп получил премию в номинации "Лучший киноидол".

В музыкальных номинациях сразу две награды получила Бритни Спирс – она стала "Лучшей поп-певицей" и "Лучшей исполнительницей". В мужской категории победу праздновал Джастин Тимберлейк, он же стал обладателем премии за "Лучшую песню" (за композицию Can't Stop the Feeling). "Лучшей группой" назвали женский коллектив Fifth Harmony, а "Лучшим альбомом" стала пластинка американского кантри-исполнителя Блэйка Шелтона If I'm Honest.

"Лучшим телешоу" объявили британо-американский сериал "Чужестранка" (Outlander). "Лучшим комедийным телеактером" стал Джим Парсонс, исполнивший роль Шелдона Купера в популярном сериале "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory), в соответствующей женской категории премию получила София Вергара. За драматические телероли отметили американца Джастина Чэмберса и индийскую актрису Приянку Чопру.

"Лучшим анимационным телесериалом" были признаны знаменитые "Симпсоны" (The Simpsons), которые впервые появились на экранах в 1989 году и идут до сих пор.

43-я церемония вручения наград People's Choice Awards состоялась в театре "Майкрософт" (Microsoft Theater). Премия ежегодно вручается по итогам народного голосования за лучшие кино- и телевизионные работы, а также за достижения в области музыки. Премия вручается ежегодно с 1975 года. Сначала голосование проходило по итогам опросов Института Гэллапа, позже на помощь пришел интернет. Премия считается единственной в американском шоу-бизнесе наградой, лауреаты которой определяются общенациональным голосованием.



