Фильм "12 лет рабства" - главный претендент на премию "Оскар 2014"

16 января 2014 года станут известны номинанты на премию Академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Среди номинаций награды за "Лучший фильм", "Лучшую режиссерскую работу", "Лучшую мужскую и женскую роль", "Лучшую мужскую и женскую роль второго плана" и другие. Сама церемония награждения пройдет 2 марта 2014 года. Как сообщает Indiewire, главными претендентами на "Лучший фильм" являются картины "12 лет рабства" и "Гравитация".

Фото: oscar.go.com

По предварительным оценкам кинокритиков, номинантами на лучший фильм и режиссерскую работу станут: "12 лет рабства" Стива Маккуина, "Гравитация" Альфонсо Куарона, "Капитан Филлипс" Пола Гринграсса, "Афера по-американски" Дэвида Оуэна Расселла и другие.

"Лучшую мужскую роль" прочат Тому Хэнксу ("Капитан Филлипс"), Чиветелу Эджиофору ("12 лет рабства"), Брюсу Дерну ("Небраска"), Роберту Редфорду ("Не угаснет надежда") и другим. Лучшей актрисой могу стать Сандра Буллок ("Гравитация"), Кейт Бланшетт ("Жасмин"), Мерил Стрип ("Август: Графство Осейдж") и другие.

"12 лет рабства". Фото: 12yearsaslave.com

Напомним, главный приз 85-ой церемонии вручения премий "Оскар" 2013 года в номинации "Лучший фильм" был присужден картине Бена Аффлека "Операция "Арго". Также картина получила еще два "Оскара" за лучший монтаж и лучший адаптированный сценарий.

"Лучшим режиссером" назвали Энга Ли за "Жизнь Пи". В актерских номинациях премии "Оскар" были удостоены Дэниел Дей-Льюис, Дженнифер Лоуренс, Энн Хэтэуэй и Кристоф Вальц. Квентин Тарантино получил статуэтку в номинации "За лучший оригинальный сценарий" в фильме "Джанго освобожденный".

Премия "Оскар" была основана в 1929 году. С тех пор поменялись правила голосования и вручения награды. 19 марта 1953 года прошла первая телетрансляция "Оскара". Уже в следующем году церемонию смотрели более 43 миллионов человек. Самая необычная церемония состоялась в 2011 году. Тогда на сцене появилась голограмма Боба Хоупа, легендарного актера и ведущего 18-й церемонии.

