"Игрой года" по версии BAFTA Games Awards названа The Last of Us

Фото: thelastofus.playstation.com

Церемония вручения премий в области видеоигр BAFTA Games Awards в ночь на четверг состоялась в Лондоне. "Игрой года" по версии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA стала The Last of Us.

Помимо премии "Игра года", приключенческий экшн The Last of Us, разработанный студией Naughty Dog специально для платформы PlayStation 3, получил награды еще в трех номинациях: "Лучший сюжет", "Лучшее звуковое оформление" и "Лучший приключенческий боевик". Награда за "Лучшее исполнение" досталась Эшли Джонсон за роль девочки Элли в The Last of Us. В этой номинации Джонсон обошла таких актеров, как Эллен Пейдж (Джоди из Beyond: Two Souls), Кортни Дрейпер (Элизабет из BioShock Infinite) и даже Троя Бейкера, также озвучившего героя игры The Last of Us - Джоэла, сообщает РИА Новости.

"Лучшей британской игрой" была названа Grand Theft Auto V. Пятая часть серии GTA получила еще две награды - "Лучший геймдизайн" и "Лучший мультиплеер". Студия Rockstar Games, которая занималась разработкой игр серии GTA, была отмечена за "Вклад в игровую индустрию".

Игра BioShock Infinite победила в номинации "Лучший оригинальный саундтрек", за "Лучшее художественное оформление" награду получила игра Tearaway. Также Tearaway была названа "Лучшей семейной игрой" и "Лучшей игрой для мобильных и портативных устройств".

"Дебютом года" стал квест об исследовании дома Gone Home, "Лучшей спортивной игрой" - футбольный симулятор FIFA 14, "Лучшей стратегией/симулятором" - Papers, Please. Приключенческая игра Brothers: A Tale of Two Sons, в которой необходимо управлять сразу двумя персонажами, была признана "Самой инновационной игрой". "К обязательному просмотру" была рекомендована головоломка Size Does Matter.