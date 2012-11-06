Актриса Вера Алентова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством"

Вера Алентова. Фото: ИТАР-ТАСС

Актриса театра и кино Вера Алентова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

Алентова удостоена награды "за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность".

Вера Алентова - ведущая актриса Московского драматического театра имени Пушкина. Российскому зрителю одна известна прежде всего по роли Катерины Тихомировой в фильме "Москва слезам не верит".

Алентова родилась в 1942 году в семье в актерской семье. В 1961-м поступила в Школу-студию МХАТ, а после окончания учебы стала актрисой Московского театра имени Пушкина.

В репертуаре Алентовой более 20 ролей в театре, кроме того, она снялась в 28 кинофильмах, в том числе таких в известных лентах, как "Время желаний" и "Завтра была война".

Является лауреатом Государственной премии СССР (за фильм "Москва слезам не верит"), премии МКФ в Брюсселе (за фильм "Москва слезам не верит"), Государственной премии им. братьев Васильевых (1986, за фильм "Время желаний").

Также Вера Алентова имеет звание Заслуженной артистки РСФСР (1982), Народной артистки России (1992), кроме того, актриса награждена двумя орденами - Орденом Дружбы (2001) и Орденом Почета (2007).