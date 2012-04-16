19-летний водитель "Инфинити" сбил четырех человек

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В центре Москвы минувшей ночью произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, виновником трагедии стал один из гостей ночного клуба на Берсеневской набережной. "После конфликта с одним из посетителей клиент клуба сел в свой автомобиль "Инфинити" и попытался уехать. Выезжая с парковки, иномарка сбила трех мужчин и женщину, а также задела семь припаркованных машин", - сказали в полиции.

Трое из пострадавших направлены в больницу, одному мужчине помощь оказана на месте.

Как уточняет Интерфакс, виновником аварии стал 19-летний москвич. "Водитель иномарки задержан", — подчеркнули в пресс-службе. Он доставлен в отдел полиции по району Якиманка, где уже дал показания по поводу произошедшего.