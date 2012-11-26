День мюзикла соберет "На Страстном" лучших артистов и продюсеров

В понедельник, 3 декабря, в Москве в четвертый раз пройдет "День мюзикла в России". В театральном центре "На Страстном" соберутся лучшие российские режиссеры, композиторы, поэты и артисты этого жанра.

В 20:30 начнется сбор прессы и гостей, а в 21:30 стартует основная программа – награждение лауреатов премии. Наибольшей интригой является номинация "Любимый артист артистов", голосование пройдет в день праздника.

"День мюзикла в России" организуют Театр оперетты и продюсеры мюзиклов "Монте-Кристо" и "Граф Орлов" Владимир Тартаковский и Алексей Болонин.

"В этом году мы решили собрать наших коллег, друзей и знакомых в новом месте, и запланировали для них грандиозную программу! С каждым годом День мюзикла становится все более масштабным: публика проявляет все больше интереса к самому жанру, а профессиональное сообщество – к нашему мероприятию", – рассказали организаторы. В день праздника гостям обещают много сюрпризов.