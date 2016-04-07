О дружбе тигра Амура и козла Тимура представят мюзикл

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Мюзикл о дружбе тигра Амура и козла Тимура представят в Хабаровске, сообщает сайт "Вечерней Москвы".

На сцене Хабаровского краевого музыкального театра покажут зарождение и развитие дружбы необычной пары и их совместную жизнь.

"Неожиданная история о дружбе тигра Амура и козла Тимура, приковавшая внимание всего мира, впервые перенесена на театральную сцену, – сообщили в театре. – Рождение, взросление, воспитание и первая любовь – вот основные этапы юной жизни наших героев".

Мюзикл под названием"Как подружились Амур и Тимур" представят 17 апреля.

За необычной историей тигра Амура и его приятеля – козла Тимура в Приморском сафари-парке следит вся страна. Рогатый должен был стать обедом для хищника, но животные неожиданно подружились. Сотрудники парка пытались расселить тигра и козла, но тигр переносил разлуку очень тяжело, и животных пришлось выпустить их в общий вольер.

В конце января друзья впервые поругались. Тогда Амур сбросил Тимура со склона, и козел получил серьезные травмы. Сейчас хищник и козлик живут в соседних вольерах и могут через ограду общаться и видеть друг друга.

За жизнью тигра и козла наблюдает вся страна. Специально для поклонников на территории вольера установлены веб-камеры. Онлайн трансляцию реалити-шоу можно посмотреть на сайте парка.

Кроме того, о необычной дружбе тигра Амура и козла Тимура сняли мультфильм. Дети лепили из пластилина этих животных под руководством известных режиссеров-мультипликаторов и директора Приморского сафари-парка Дмитрия Мезенцева. Затем профессиональные аниматоры создали пластилиновый мультфильм о том, что даже непохожие друг на друга существа могут быть друзьями.