Вокалист группы "Наив" Чача выступит на Moscow FM

Фото: vk.com/club939868

В четверг в эфире радиостанции Moscow FM ведущий Пит возьмет интервью у рок-музыканта, вокалиста панк-рок группы "Наив" Александра Иванова, известного под псевдонимами Чача, Человек и пароход и C.Razy.

Александр Иванов родился 10 сентября 1968 года в селе Михайловка. Учился в Университете дружбы народов на факультете истории. Университет он не окончил и в 1988 был призван в армию. Там он познакомился с Максимом Кочетковым, с которым они основали группу "Наив".

В 2001—2003 годах Александр Иванов был ведущим программ "Земля-Воздух" на ТВ-6 и "За гранью" на радио Ultra. Группа "Наив" просуществовала до 2009 года. В феврале 2010 года Чача создал новый проект "Radio Чача".

Беседа с музыкантом состоится 30 октября в 14.00 в эфире радиостанции Moscow FM. Интервью будет вестись на английском языке.