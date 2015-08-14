Дэвид Гилмор объявил об окончательном роспуске Pink Floyd

Дэвид Гилмор. Фото: davidgilmour.com

Фронтмен британской группы Pink Floyd Дэвид Гилмор сообщил о роспуске коллектива. В недавнем интервью он заявил, что пребывание в группе для него закончилось, передает New Musical Express.

"Я с этим закончил", – сказал Гилмор, добавив, что провел в Pink Floyd 48 лет. Он отметил, что те годы, которые принято считать рассветом группы, "были на 95 процентов наполнены музыкой и радостью, весельем и смехом".

"Я, разумеется, не хочу, чтобы остальные пять процентов омрачили то фантастическое время, которое мы провели вместе. Но оно прошло, мы закончили с этим: было бы лицемерием пытаться вернуться назад", – подчеркнул музыкант.

Гилмор пояснил, что продолжать без Рика Райта – клавишника группы, умершего в 2008 году – "было бы неправильно".

"Я понимаю людей, которые хотят прийти, увидеть и услышать вживую ту легенду, которой был Pink Floyd. Но, боюсь, что это уже не моя обязанность", – сказал вокалист.

Напомним, последний свой альбом The Endless River группа выпустила в ноябре прошлого года. Пятнадцатая счету пластинка стала первой за 20 лет крупной работой коллектива.

Альбом был составлен из музыки, записанной еще в 1993 году для пластинки The Division Bell. В 2013 году Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон переслушали работы и решили выпустить пластинку, состоящую из не вошедших в альбом композиций. На перезапись и обработку материала у музыкантов ушел целый год. Альбом был посвящен памяти Рики Райта. Он успел поучаствовать в записи 12 песен.

Pink Floyd – британская рок-группа, знаменитая философскими текстами, экспериментами с акустикой и альбомными обложками. Основан бэнд был в 1965 году студентами-архитекторами Ричардом Райтом, Роджером Уотерсом, Ником Мэйсоном и их другом Сидом Барреттом. В 1968 году к четверке присоединился Дэвид Гилмор, который заменил Барретта. Последнее выступление классического состава состоялось в июле 2005 года.



В июле стало известно, что Дэвид Гилмор в сентябре выпустит новый сольный альбом Rattle That Lock. В поддержку альбома музыкант планирует дать четыре концерта в 2016 году. Все тексты для композиций альбома написала жена Гилмора, писатель Полли Самсон. Аранжировки делал бывший гитарист Roxy Music Фил Манзанера, который одновременно выступил и как продюсер альбома.