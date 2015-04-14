Форма поиска по сайту

14 апреля 2015, 12:20

Культура

Перформанс онлайн: "Спам-театр" прогуляется со зрителями по Тверскому бульвару

Фото: facebook.com/spamtheatre

15 апреля, во вторник, "Спам-театр" покажет уже третий перформанс в рамках программы уличного фестиваля"Золотая маска в городе". На этот раз площадкой для шоу станет Тверской бульвар.

Артисты"Спам-театра" – художники, актеры и музыканты. Каждый свой спектакль они превращают в необычную и веселую игру со зрителем.
Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте в 17.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 15 апреля в 17.00
  • Что: театральный перфоманс
  • Кто: "Спам-театр"
  • Кому смотреть: тем, кто любит необычные спектакли и уличные фестивали

