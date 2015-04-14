Перформанс онлайн: "Спам-театр" прогуляется со зрителями по Тверскому бульвару

Фото: facebook.com/spamtheatre

15 апреля, во вторник, "Спам-театр" покажет уже третий перформанс в рамках программы уличного фестиваля"Золотая маска в городе". На этот раз площадкой для шоу станет Тверской бульвар.

Артисты"Спам-театра" – художники, актеры и музыканты. Каждый свой спектакль они превращают в необычную и веселую игру со зрителем.

Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте в 17.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.